Участники акции протеста возвели вокруг Майдана баррикады

Для этого активисты, в частности, использовали часть конструкций разобранной новогодней елки.

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Все подходы к Майдану со стороны Крещатика, улиц Институтской, Городецкого, Европейской площади перекрыты баррикадами. Для людей, которые выходят из метро, сделали проходы.