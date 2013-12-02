Участники акции протеста возвели вокруг Майдана баррикады
08:32, 02 декабря 2013Политика
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В Киеве участники акции протеста против действий власти за ночь возвели вокруг Майдана Незалежности баррикады
Баррикады на Майдане / Фото: Твиттер Павла Шеремета
Для этого активисты, в частности, использовали часть конструкций разобранной новогодней елки.
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Все подходы к Майдану со стороны Крещатика, улиц Институтской, Городецкого, Европейской площади перекрыты баррикадами. Для людей, которые выходят из метро, сделали проходы.
Баррикады на Майдане / Фото: Павла Шеремета
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