Первая группа митингующих начала блокировать правительство

Как передает корреспондент Радио Свобода, более сотни человек заблокировали 4-й подъезд Кабинета министров.

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Накануне оппозиция объявила о начале блокировки всех административных зданий Киева в районе Верховной Рады, Кабмина и Администрации Президента. Планировали это провести в 8 часов утра.