Первая группа митингующих начала блокировать правительство
07:39, 02 декабря 2013Политика
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К зданию Кабинета министров в Киеве прибыла первая колонна митингующих
Как передает корреспондент Радио Свобода, более сотни человек заблокировали 4-й подъезд Кабинета министров.
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Накануне оппозиция объявила о начале блокировки всех административных зданий Киева в районе Верховной Рады, Кабмина и Администрации Президента. Планировали это провести в 8 часов утра.
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