Стало известно, кто отдал приказ «Беркуту» идти на Майдан

Начальник Главного управления МВД Украины в г. Киеве Валерий Коряк заявляет, что сам отдал приказ бойцам спецподразделения “Беркут” оттеснить митингующих с Майдана Незалежности в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Коряк заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Киеве.

“Я принял решение направить «Беркут»”, - сказал Коряк, отметив на уточняющий вопрос, что это решение было согласовано руководством, учитывая количество расчетов (милиции) на присутствующих людей (на Майдане)”.

Коряк также отметил, что в обеспечении доступа коммунальных служб к подготовке Майдана Незалежности к новогодним праздникам было задействовано 300 бойцов “беркута”.

Как отметил начальник столичного главка, приблизительно в полночь один из координаторов Евромайдана сообщил о прекращении акции, в связи с чем работники коммунальных служб приняли решение продолжить установление елки и других новогодних атрибутов и обратились к правоохранителям с просьбой обеспечить доступ к центральной столичной площади.

Коряк отметил, что правоохранители попросили митингующих освободить Майдан, но в ответ в представителей милиции полетели камни, палки, “банки с зеленым горошком”.

Отвечая на вопрос, готов ли начальник киевской милиции добровольно уйти в отставку после сегодняшних событий, он сказал: «Вопрос о моей отставке и ответственности будет принимать прокуратура и МВД после проверки... если я что-то нарушил, я буду отвечать”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 ноября, ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве: 35 участников акции были задержаны, в отношении их составлено админпротоколы, которые суд будет рассматривать в понедельник, 35 избитых участников акции обратились к врачам за помощью.

По словам очевидцев, около 4-х утра бойцы спецподразделения «Беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы ”Беркута” оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Те, кому удалось скрыться с Майдана Незалежности, нашли укрытие в Михайловском соборе на территории монастыря, который длительное время был окружен бойцами спецподразделения.