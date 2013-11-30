Появилось новое видео жестокого разгона "Беркутом" Евромайдана
08:52, 30 ноября 2013Политика
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"Беркут" избивал людей, которые не пытались защищаться и лишь кричали "Ганьба".
Появляются все новые видео утреннего штурма Евромайдана на Майдане Независимости спецподразделением "Беркута".
Как пишет ТСН, эти кадры снял журналист Мустафа Найем. На них видно, как правоохранители окружили монумент независимости, на котором собрались люди, не успевшие убежать, и начали неистово бить дубинками и ногами всех подряд.
Люди при этом даже не пытались сопротивляться.
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