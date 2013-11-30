Появилось новое видео жестокого разгона "Беркутом" Евромайдана

08:52, 30 ноября 2013
Политика
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"Беркут" избивал людей, которые не пытались защищаться и лишь кричали "Ганьба".

Появляются все новые видео утреннего штурма Евромайдана на Майдане Независимости спецподразделением "Беркута".

Как пишет ТСН, эти кадры снял журналист Мустафа Найем. На них ​​видно, как правоохранители окружили монумент независимости, на котором собрались люди, не успевшие убежать, и начали неистово бить дубинками и ногами всех подряд.

Люди при этом даже не пытались сопротивляться.

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