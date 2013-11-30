Появилось новое видео жестокого разгона "Беркутом" Евромайдана

Появляются все новые видео утреннего штурма Евромайдана на Майдане Независимости спецподразделением "Беркута".

Как пишет ТСН, эти кадры снял журналист Мустафа Найем. На них ​​видно, как правоохранители окружили монумент независимости, на котором собрались люди, не успевшие убежать, и начали неистово бить дубинками и ногами всех подряд.

Люди при этом даже не пытались сопротивляться.