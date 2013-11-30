В Одессе протестуют против разгона мирных демонстраций

В Одессе, возле здания Главного управления МВД в Одесской области на улице Еврейской, началась акция протеста против разгона киевского Евромайдана. В здание милиции, возле которого сейчас собирается много силовиков, завезли противогазы.

Как передает корреспондент УНИАН, численность протестантов пока не превышает 60 человек. Рядом со зданием выстроились более 30 милиционеров, другие правоохранители перекрыли проезжую часть.

Также приехали священники Римско-католической и Лютеранской церквей, которые хотят прочитать молитву в поддержку мирных демонстрантов.

И.о. мэра Одессы Олег Брындак обещает, что силу к протестующим в Одессе не будут применять.

Как сообщила УНИАН представитель пресс-службы «Евромайдан-Одесса» Алена Балаба, активисты утором разослали анонс о проведении сегодня мирной акции протеста возле здания ГУМВД. Она добавила, что, по имеющейся у них информации, в здание милиции завезли несколько десятков противогазов.

В призыве на акцию в Одессе в частности, сказано: «Столица захлебнулась от крови – десятки раненых в больницах и в отделениях милиции. Мы призываем всех, кто возмущен ситуацией, выйти сегодня на Еврейскую, 4, – к зданию областного управление МВД Украины. Мы требуем от властей честного расследования уголовного преступления – люди вышли на майдан и мирно высказывали свое мнение, а их избили и арестовали».

Участники акции также требуют отставки министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и призывают Евромайданы во всех областях Украины поддержать одесский пикет.