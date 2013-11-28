В Одессе студенты вышли на запрещенный Евромайдан

В Одессе студенты провели митинг против приостановки правительством процесса подготовки к подписанию Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Как передает корреспондент УНИАН, на акцию возле главного корпуса Одесского национального университета им. И. Мечникова (ул. Дворянская) пришли около 100 человек.

Как пояснила УНИАН представитель пресс-службы «Евромайдан-Одесса» Алена Балаба, собрались студенты разных вузов – кроме вышеназванного. В частности, на акции присутствуют студенты Одесского политехнического университета, Одесского художественного училище им. Грекова и т. д. Многие молодые люди прикрепили к своей одежде желто-голубые ленточки, и разъясняли проходящим горожанам о преимуществах своего выбора.

Немногочисленность акции ее организаторы объясняют запретом, исходящим от руководства учебных заведений, включая университет им. Мечникова. Изначально планировалось, что в 11.00 молодежь прикрепит флаг Евросоюза к флагштоку возле входа в университет на Дворянской. Однако данное приспособление неожиданно оказалось непригодным для применения. Тогда студенты привязали флаг Евросоюза к старинному фонарю, и лишь в 12.00 им удалось водрузить полотнище на флагшток.

Молодые люди держали лозунги, призывающие к вступлению в Евросоюз. Также установили рядом с университетом специальную доску, на которой все желающие писали объяснения, по которым выбирают евроинтеграцию. Например: «хочу, чтобы мои родители получали достойную пенсию», «хочу жить без взяток», «хочу, чтобы диплом, полученный в украинском вузе, котировался в Евросоюзе» и пр.

Несколько журналистов и общественников хотели зайти в университет, чтобы взять интервью у его ректора Игоря Коваля. Но стоящий у дверей проректор по научно-педагогической и социально-экономической деятельности Владимир Серотюк вместе с 6 мужчинами в камуфляже никого внутрь не пустил.

«Нам сказали, ректор не выйдет и разговаривать не будет», - пояснила Балаба.

Не пускали внутрь также студентов университета им. Мечникова, которые приняли участие в митинге и хотели вернуться на пары.

«Если подписание не состоится, мы выйдем на улицу», - сказала Балаба.