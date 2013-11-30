Милиция назвала причину разгона Евромайдана

Евромайдан разогнали сотрудники "Беркута" после обращения коммунальных служб, которым нужно было завезти технику на площадь для установки новогодней елки.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс -службу столичной милиции.

"Присутствующие (на площади) не дали это сделать, вели агрессивно, в связи с этим было принято решение их оттеснить", - отметили в пресс-службе.