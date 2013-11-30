Милиция назвала причину разгона Евромайдана
10:47, 30 ноября 2013Политика
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МВД утверждает, что протестующие вели себя агрессивно.
"Беркут" жестоко избивал протестующих, чтобы установить новогоднюю елочку
Евромайдан разогнали сотрудники "Беркута" после обращения коммунальных служб, которым нужно было завезти технику на площадь для установки новогодней елки.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс -службу столичной милиции.
"Присутствующие (на площади) не дали это сделать, вели агрессивно, в связи с этим было принято решение их оттеснить", - отметили в пресс-службе.
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