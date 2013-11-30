На месте Евромайдана под охраной «Беркута» устанавливают новогоднюю елку
08:48, 30 ноября 2013Политика
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Весь Майдан Независимости окружен металлическим забором по периметру. Бойцы " Беркута " заняли почти всю площадь вокруг стелы Независимости.
Евромайдан, кадр видео с сервиса ”Видеопробки”
В настоящее время на площадь подогнали технику и сотрудники КП " Киевблагоустройство " начали устанавливать новогоднюю елку.
Сейчас на фактически несуществующем Евромайдани редко слышны крики "Ганьба!", иногда звучит Гимн Украины. Машины, которые проезжают мимо Майдана Незалежности, подают сигналы отдельным митингующим, а те отвечают им свистом. В социальных сетях появились сообщения о том, что задержанные с Евромайдана находятся в Шевченковском РОВД по адресу Герцена, 9.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром "Беркут" жестко разогнал Евромайдан (видео).
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