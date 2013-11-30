На месте Евромайдана под охраной «Беркута» устанавливают новогоднюю елку

В настоящее время на площадь подогнали технику и сотрудники КП " Киевблагоустройство " начали устанавливать новогоднюю елку.

Сейчас на фактически несуществующем Евромайдани редко слышны крики "Ганьба!", иногда звучит Гимн Украины. Машины, которые проезжают мимо Майдана Незалежности, подают сигналы отдельным митингующим, а те отвечают им свистом. В социальных сетях появились сообщения о том, что задержанные с Евромайдана находятся в Шевченковском РОВД по адресу Герцена, 9.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром "Беркут" жестко разогнал Евромайдан (видео).