Азаров пообещал разослать во все вузы экономическое обоснование приостановки ассоциации с ЕС

Об этом заявил премьер-министр Украина Николай Азаров на своей странице в социальной сети Фейсбук.

«Очень жаль, что грамотные и очень весомые выступления лучших наших представителей экономической науки практически не были освещены в СМИ. Я удивляюсь, почему наша молодежь должна верить ораторам, у которых в голове нет ни одной мысли, кроме штампов и трафаретов, и не иметь доступ к реальной информации, которую подготовили наши экономические институты. Ведь молодежь учится на учебниках, слушает лекции и получает специальность», - написал премьер.

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Он пообещал отдельные выдержки из экономических обоснований приостановки Соглашения об ассоциации с Евросоюзом разослать по всем учебным заведениям.

«Я попрошу максимально размножить отдельные выдержки и разослать их по всем нашим учебным заведениям, чтобы наше студенчество могло получить объективную картину», - отметил Азаров.

Как известно, сегодня, 29 ноября, в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС.

Как сообщал УНИАН, впервые премьер-министр Украины Николай Азаров публично заявил, что для адаптации украинских технических регламентов к требованиям Евросоюза необходимо 165 млрд евро в течение 10 лет, 3 октября т.г.

В ЕС размер суммы вызвал удивление. Европейский комиссар по расширению и европейской политики соседства Штефан Фюле назвал ее необоснованной и спекулятивной.

28 ноября Институт исследований и прогнозирования НАН Украины во главе с академиком Валерием Геецем определил сумму в 160 миллиардов евро, которая необходима для модернизации экономики Украины под условия Евросоюза, исходя из расходов на такую же модернизацию Польши, Чехии, Словакии и Венгрии в период с подписания ими соглашения об ассоциации до получения членства в ЕС, рассчитанных на душу населения.

Об этом говорится в приложении к прогнозу экономических эффектов подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС на 2014 год, подготовленном институтом НАН.

По данным института, общая сумма затрат четырех стран составила 149 млрд евро, численность населения этих стран составляет 65 млн человек. Таким образом, затраты на душу населения составляют 2 290 евро. Учитывая, что население Украины составляет 45,5 млн человек, общая сумма для затрат на модернизацию экономики, по методике института, составляет 104,195 млрд евро. Однако, учитывая состояние социальной инфраструктуры, изношенность основных фондов Украины, по сравнению с исследуемыми странами Европы, специалисты института решили увеличить сумму, необходимую для Украины в полтора раза (применив коэффициент 1,5), что в итоге и дало 156,292 млрд евро (при округлении – 160 млрд евро).