Экономисты объяснили откуда взялась сумма в ?160 млрд для модернизации Украины (документы)

Институт Экономики НАН Украины во главе с академиком Валерием Геецем определил сумму в 160 миллиардов евро, которая необходима для модернизации экономики Украины под условия Евросоюза, исходя из расходов на такую же модернизацию Польши, Чехии, Словакии и Венгрии в период с подписания ими соглашения об ассоциации до получения членства в ЕС, рассчитанных на душу населения.

Об этом говорится в приложении к прогнозу экономических эффектов подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС на 2014 год, подготовленном институтом НАН.

По данным института, общая сумма затрат четырех стран составила 149 млрд евро, численность населения этих стран составляет 65 млн человек. Таким образом, затраты на душу населения составляют 2 290 евро. Учитывая, что население Украины составляет 45,5 млн человек, общая сумма для затрат на модернизацию экономики, по методике института, составляет 104,195 млрд евро. Однако, учитывая состояние социальной инфраструктуры, изношенность основных фондов Украины, по сравнению с исследуемыми странами Европы, специалисты института решили увеличить сумму, необходимую для Украины в полтора раза (применив коэффициент 1,5), что в итоге и дало 156,292 млрд евро (при округлении – 160 млрд евро).

Как сообщал УНИАН, впервые премьер-министр Украины Николай Азаров публично заявил, что для адаптации украинских технических регламентов к требованиям Евросоюза необходимо в 165 млрд евро в течение 10 лет, 3 октября т.г.

В ЕС размер суммы вызвал удивление. Европейский комиссар по расширению и европейской политики соседства Штефан Фюле назвал ее необоснованной и спекулятивной.

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