После вильнюсского саммита президент Польши посетит Украину
Президент Польши Бронислав Коморовский в понедельник, 2 декабря прибудет с визитом в Украину.
Об этом 26 ноября сообщила польская Gazeta Wyborcza.pl со ссылкой на канцелярию главы потльськои государства.
Никаких подробностей визита не сообщается, однако известно, что президенты планируют открыть переход на польско-украинской границе Budomierz - Hruszow.
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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что не исключает, что Президент Польши Бронислав Коморовский прилетит в Украину для встречи с Президентом Виктором Януковичем, если появится хоть малейшая возможность изменить решение Украины о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Бронислав Коморовский удивлен решением украинского правительства, но считает еще не утраченной европейскую интеграцию Украины.
Кабмин 21 ноября решил приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Соглашение планировалось подписать в Вильнюсе в конце ноября.