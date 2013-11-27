После вильнюсского саммита президент Польши посетит Украину

01:40, 27 ноября 2013
Политика
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Президент Польши Бронислав Коморовский в понедельник, 2 декабря прибудет с визитом в Украину.

Броніслав Коморовський

Об этом 26 ноября сообщила польская Gazeta Wyborcza.pl со ссылкой на канцелярию главы потльськои государства.

Никаких подробностей визита не сообщается, однако известно, что президенты планируют открыть переход на польско-украинской границе Budomierz - Hruszow.

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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что не исключает, что Президент Польши Бронислав Коморовский прилетит в Украину для встречи с Президентом Виктором Януковичем, если появится хоть малейшая возможность изменить решение Украины о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Бронислав Коморовский удивлен решением украинского правительства, но считает еще не утраченной европейскую интеграцию Украины.

Кабмин 21 ноября решил приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Соглашение планировалось подписать в Вильнюсе в конце ноября.

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