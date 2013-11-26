Евроинтеграция для Украины еще не потеряна - Коморовский

Президент Польши Бронислав Коморовский считает еще не потерянной европейскую интеграцию Украины.

Об этом он сказал польскому изданию Gazeta Wyborczа.

”Решение украинской власти о задержке подписания Соглашения об ассоциации стало для меня неожиданностью. Однако еще не все потеряно. Украина приблизилась к Европе, и будет пытаться приблизиться еще больше, потому что этого хотят украинцы”, - сказал Президент Польши.

Читайте также: Квасневский еще пытается уговорить украинскую власть - СМИ

Как пишет газета, Европейский Союз продолжает борьбу за Украину, которую пытается втянуть в свою сферу влияния Российская Федерация.

”ЕС не складывает оружие. В столице Литвы должна быть принята специальная декларация, которая будет стимулировать государства Восточной Европы к реформам и сближению с Западом. Она должна также, хоть не прямо, но предостеречь Россию от вмешательства во внутренние дела соседей”, - пишет издание и добавляет, что принятие этой декларации является идеей Польши.

Один из высокопоставленных польских дипломатов также сказал изданию, что о ”плане Б” Евросоюза относительно Украины можно будет говорить лишь после саммита ”Восточного партнерства” в Вильнюсе.