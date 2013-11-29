Янукович - Меркель и Грибаускайте: Я 3,5 года был один на один с очень сильной Россией (видео)

Видео неформального общения было опубликовано в Интернете, пишет Украинская правда.

На нем, в частности, видно, что Грибаускайте говорит, что до сих пор не известно, все ли государства подпишут соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

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"Однако если бы вы подписали...", - говорит президент Литвы, дальше слов не разобрать, но по тону разговора можно понять, что она пытается склонить Януковича к тому, чтобы он подписал документ.

На что президент Украины отвечает, что уже есть решение правительства.

Когда к разговору присоединилась Меркель, Янукович начал рассказывать ей, что в стране "экономическая ситуация очень сложная" и "у нас очень большие угрозы".

"Я хотел бы, чтобы вы меня услышали. Я 3,5 года один. В очень неравных условиях с очень сильной Россией был один на один", - сказал он канцлеру Германии.