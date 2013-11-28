Главное за день: обзор топ-новостей

Меркель заявила, что надежды на подписание ассоциации с Украиной нет

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляет, что надежды на подписание завтра Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС нет. " У меня нет надежд на завтра, что будет подписано соглашение с Украиной ", - сказала Меркель. Вместе канцлер ФРГ добавила, что двери ЕС для Украины остаются открытыми.

Янукович прибыл в Вильнюс

Президент Украины Виктор Янукович прибыл в Вильнюс для участия в саммите ЕС и стран "Восточного партнерства", который открылся сегодня вечером.

Участники Евромайдана предлагают создать живую цепь от Киева до Львова

На акции в поддержку евроинтеграции Украины, которая происходит на столичном Майдане Независимости, прозвучала инициатива создать завтра живую цепь от Киева до Львова.

Фюле считает требования Украины о компенсации в 160 млрд завышенным

Еврокомиссар по вопросам политики и добрососедства Штефан Фюле считает завышенной озвученную правительством Украины оценку средств, необходимых для адаптации страны к стандартам Евросоюза. "Цифра в 160 млрд евро в виде адаптационных расходов для Украины не вызывает доверия. Даже если растянуть эту цифру на 10 лет переходного периода, это 10% годового ВВП Украины", - сказал он. Также Фюле выразил сожаление по поводу приостановки в переговорах по ассоциации. В то же время в Институте Гееца объяснили, откуда взялась сумма в 160 млрд евро для модернизации экономики Украины.

Кокс сомневается в оправданности решения Украины относительно ЕС

По словам Кокса, нет сомнений, что со стороны России осуществлялось давление. «Но объясняет ли это выбор, этот вопрос», - сказал Кокс, одновременно согласившись, что давление было эффективным. Он подчеркнул, что оказывать давление на независимое государство является неевропейским подходом. Вместе с тем он призвал ЕС оставить для Украины дверь открытой, подчеркнув, что это необходимо ради той молодежи, которая сегодня демонстрирует свою приверженность европейской перспективе страны. «Мы должны учитывать их надежды», - подчеркнул Кокс.

В ЕС пригрозили, что Украину ждет судьба Беларуси

Президент Литвы предполагает, что причиной разворота в сторону Москвы стали предложенные Россией кредиты, в обмен на которые не надо проводить реформы. "Но денег просто так не дают. Конкурентоспособность Украины будет снижаться, демократизация будет идти медленнее, зависимость от Кремля становиться все сильнее. Украину ждет будущее Беларуси", - спрогнозировала Грибаускайте.

Яценюк рассказал, будет ли единый кандидат от оппозиции на выборах-2015

Украинская оппозиция выставит трех кандидатов на президентские выборы в 2015 году, а кандидат, который выйдет во второй тур, получит поддержку всех оппозиционных сил страны, сообщил журналистам лидер оппозиционной парламентской фракции « Батькивщина» Арсений Яценюк.

ЕС должен подписать соглашение с Украиной без освобождения Тимошенко - президент Польши

Президент Польши Бронислав Коморовский поддерживает подписание Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной без освобождения Тимошенко, поскольку это позволит решить ее вопрос в будущем, а сама она призывает к реализации собственно такого варианта.

Украина и ЕС парафировали Соглашение о совместном авиапространстве

Украина и Европейский союз сегодня парафировали Соглашение о совместном авиапространстве на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе. Вице-президент Европейской комиссии Сийм Каллас заявил, что "достигнутое сегодня в Вильнюсе соглашение позволит Украине и ЕС стать партнерами в авиации через постепенную интеграцию рынков".