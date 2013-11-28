Яценюк рассказал, будет ли единый кандидат от оппозиции на выборах-2015

Украинская оппозиция выставит трех кандидатов на президентские выборы в 2015 году, вышедший во второй тур кандидат получит поддержку всех оппозиционных сил страны, сообщил журналистам лидер оппозиционной парламентской фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, передает РИА Новости.

«Оппозиция будет участвовать в этих выборах, выставит трех кандидатов в первом туре. Это будет как праймериз. И тот, кто выйдет во второй тур, получит неограниченную поддержку всех оппозиционных сил, чтобы таким образом выиграть выборы в 2015 году», - сказал Яценюк журналистам в Вильнюсе, где открывается саммит «Восточного партнерства».

По его словам, у оппозиции пока "нет единого кандидата".

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Он пояснил, что "из-за попыток власти исключить некоторых кандидатов"оппозиция вынуждена выставлять нескольких претендентов. "Юля (Тимошенко) в тюрьме, кого-то могут исключить и изъять из гонки - никто не знает, что они (власти) могут придумать", - пояснил Яценюк.