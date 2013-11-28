Фюле посчитал требования Украины о компенсации в 160 миллиардов завышенными

Еврокоммисар по вопросам политики и добрососедства Штефан Фюле считает завышенной озвученную правительством Украины оценку средств, необходимых на адаптацию страны к стандартам Евросоюза.

Об этом Штефан Фюле заявил в интервью "Сегодня".

"Цифра в 160 млрд евро в виде адаптационных издержек для Украины не вызывает доверия. Даже если растянуть эту цифру на 10 лет переходного периода, это 10% годового ВВП Украины. А это глубоко противоречит опыту стран Центральной и Восточной Европы. В свое время, вступая в ЕС, они инвестировали всего по пару процентных пунктов от их годового ВВП", - сказал он.

Еврокоммисар отметил, что средства, которые вкладывают в модернизацию экономики, стоит рассматривать как инвестиции, а не затраты.

"Я разочарован, что модернизацию украинской экономики рассматривают как затраты, а не инвестиции. Единственные затраты, которые может понести Украина, это затраты за бездействие. Украина рискует своим будущим, что приведет к еще большему застою экономики", - сказал Фюле.

По его оценке, благодаря соглашению об ассоциации ВВП Украины бы в перспективе вырос на 6,2%.

"Преимущества соглашения вполне очевидны: в первый же год украинские экспортеры смогут сэкономить до 500 млн евро на ввозных пошлинах, а в долгосрочной перспективе ВВП Украины увеличится на 6,2%", - считает Фюле.

Он добавил, что европейские структуры уже выделили значительные объемы финансовой помощи Украине и в дальнейшем планировали активизировать помощь.

"И давайте не будем забывать, что ЕС — крупнейший международный провайдер технической и финансовой помощи Украине. Все годы независимости, начиная с 1991-го, ЕС поддерживал структурные преобразования в Украине: грантов мы выделили более чем на 3,3 млрд евро, займов от Евроинвестиционного банка и ЕБРР — на 10,5 млрд евро. И это не считая двусторонней помощи от многих стран-членов ЕС. А чтобы помочь Украине адаптировать и модернизировать свою экономику, мы планировали активизировать нашу помощь и в 2014—2020 годах после подписания соглашения", - сказал Фюле.

Как сообщалось, сегодня начинается саммит Восточного партнерства в Вильнюсе, на котором планировалось подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Однако за неделю до саммита Украина приостановила подготовку к подписанию документа. Премьер Николай Азаров заявлял, что Украине только на адаптацию технических регламентов к стандартам ЕС в рамках внедрения положений Соглашения об ассоциации необходимо 160-170 млрд евро в течение 10 лет.

Эта цифра фигурирует в аналитической записке под названием «Интеграционные риски Украины», подготовленной для Кабмина ведущими экономическими институтами Национальной академии наук Украины.