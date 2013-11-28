Кокс сомневается в оправданности решения Украины в отношении ЕС

Экс-глава Европарламента Пэт Кокс не уверен, что решение Украины остановить евроинтеграцию из-за давления России является оправданным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кокс заявил на бизнес-форуме в рамках саммита "Восточного партнерства" в Вильнюсе.

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По словам Кокса, нет сомнений, что со стороны России осуществлялось давление. «Но объясняет ли это выбор, это вопрос», - сказал Кокс, в то же время согласившись, что давление было эффективным. Он подчеркнул, что оказывать давление на независимое государство является неевропейским подходом. В то же время он призвал ЕС оставить для Украины двери открытыми, подчеркнув, что это необходимо ради той молодежи, которая сегодня демонстрирует свою приверженность европейской перспективе страны. «Мы должны учитывать их надежды», - подчеркнул Кокс.

Напомним, на этом саммите в Вильнюсе пларировалось подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

21 ноября, когда правительство Украины приняло распоряжение о приостановлении подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, в Украине начались массовые акции протеста и митинги.