В ЕС пригрозили, что Украину ждет судьба Беларуси

Такое мнение выразила Президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью немецкой газете Die Zeit.

В беседе с немецким изданием Грибаускайте возложила ответственность за неподписание Соглашения об ассоциации на украинское руководство, передает «Немецкая волна».

Президент Литвы допускает, что причиной разворота в сторону Москвы стали предложенные Россией кредиты, в обмен на которые не нужно осуществлять реформы. "Но денег просто так не дают. Конкурентоспособность Украины будет снижаться, демократизация будет идти медленнее, зависимость от Кремля будет становиться все более сильной. Украину ждет будущее Беларуси", - спрогнозировала Грибаускайте.

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Президент председательствующей в настоящее время в Евросоюзе Литвы напомнила, что ЕС будет оставаться открытым для стран, которые готовы стать на путь демократизации и экономических реформ. «Но для таких решений нужны мужество и политическая воля. Если их нет, впадаешь в зависимость от так называемых «друзей»», - заметила она, указывая на сомнительные средства, которыми Россия привязывает к себе соседей.

Грибаускайте напомнила, что в свое время Литва также имела дело с давлением со стороны России, но не поддалась на него.