Украина и ЕС парафировали Соглашение о совместном авиапространстве

Об этом сообщает официальный сайт председательства Литвы в Совете ЕС.

Вице-президент Европейской комиссии Сийм Каллас заявил, что "достигнутое сегодня в Вильнюсе соглашение позволит Украине и ЕС стать партнерами в авиации через постепенную интеграцию рынков".

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Воздушный поток пассажиров и грузов между Украиной и ЕС последние несколько лет неуклонно растет. Соответственно, целью Соглашения является постепенно открыть соответствующие рынки авиации и интегрировать Украину в европейское пространство авиации. Для этого Украине придется привести свое законодательство в соответствие с авиационными стандартами ЕС и применять требования ЕС в таких сферах, как безопасность полетов, организация воздушного движения, безопасность, окружающая среда, экономическое регулирование, конкуренция и защита прав потребителей, говорится в сообщении.

Переговоры по заключению соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве начались в декабре 2007 года. В соответствии с Планом первоочередных мероприятий по интеграции Украины в ЕС на 2013 год эти переговоры должны завершиться в течение 2013 года.