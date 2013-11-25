Томбинский: ЕС продолжает придерживаться своего обязательства перед украинцами

Об этом говорится в его заявлении, размещенном в Фейсбуке.

«Я отмечаю массовую мобилизацию граждан Украины в поддержку подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Как и Кэтрин Эштон ранее, я хочу подчеркнуть свою веру в то, что будущее Украины - в сильных отношениях с ЕС. Мы продолжаем твердо придерживаться нашего обязательства перед народом Украины, который должен быть главным бенефициаром Соглашения благодаря свободе и процветанию, которые принесло бы соглашение», - заявил посол ЕС.

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Напомним, правительство Украины в четверг приостановило подготовку к заключению соглашения об ассоциации с Евросоюзом, мотивировав это необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ.

Ранее ожидалось, что соглашение об ассоциации будет подписано на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе, который пройдет 28-29 ноября.