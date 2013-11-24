Евросоюз готов подписать соглашение об ассоциации с Украиной - глава МИД Польши
22:30, 24 ноября 2013Политика
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Евросоюз готов подписать Соглашение об ассоциации с Украиной.
Евросоюз готов подписать Соглашение об ассоциации с Украиной
Об этом в воскресенье написал на своем Твиттере министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Украинцы являются европейским народом. и Европейский союз готов подписать Соглашение об ассоциации для того, чтобы помочь модернизировать их страну», - отметил он.
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Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами - членами.
Соглашение предварительно планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября.
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