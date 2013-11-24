Соглашение об ассоциации может быть подписано в начале 2014 года - Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров не исключает, что Соглашение об ассоциации с Европейским союзом может быть подписано во время саммита «Украина-ЕС» в начале 2014 года.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV.

По его словам заявление европейского комиссара по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефана Фюле, что Соглашение об ассоциации может быть подписано на предстоящем саммите «Украина-ЕС», «это свидетельство того, что никто абсолютно в Европе не воспринимает приостановку евроинтеграции, как трагедию».

Читайте также: РФ обещает возобновить переговоры по спорным газовым контрактам - Азаров

«Как пытаются наши оппозиционеры сейчас. Они любой повод используют для того, чтобы дестабилизировать ситуацию. На самом деле ЕС прекрасно понимает нашу экономическую ситуации. И заявление Фюле о том, что никакой трагедии здесь нет и можно подписать Соглашение на следующем саммите, говорит о том, что здравый смысл есть, что мы приняли правильное решение. Мы должны найти компенсаторы. Мы не должны не замечать проблем, которые у нас есть. Мы должны решить эти проблемы, и подписать Соглашение», - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, Фюле заявил, что Соглашение об ассоциации может быть подписано на предстоящем саммите Украина-ЕС. «Вы не должны быть учеными, чтобы увидеть, что следующая возможность для подписания - это саммит Украина-ЕС, дата которого еще не определена, мы думаем о конце зимы - начале весны», - сказал он в пятницу, 22 ноября, в Брюсселе в интервью журналистам.