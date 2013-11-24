Под Кабмином проводится стихийный митинг, начались столкновения, слышны выстрелы

Как передает корреспондент УНИАН, люди по окончании митинга на Европейской площади колонной двинулись по улице Грушевского в направлении Кабинета министров и Верховной Рады.

Несколько тысяч людей остановились под Домом правительства и скандируют: “Банду геть!”.

Во время шествия по улице Грушевского колонна людей постоянно сталкивалась с автомобилями, которые также двигались, поскольку движение для автомобилей не было перекрыто. Под Домом правительства выстроились несколько сотен бойцов спецподразделения “Беркут” в специальном снаряжении. Они перекрывают вход в здание Кабмина.

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Лидеров оппозиции, ли кого-то, кто мог бы возглавить и организовать стихийную массовую акцию под Кабмином, нет

Люди продолжают собираться у Дома правительства. Они плотно стоят от Верховной Радой до Европейской площади.

Между милицией и демонстрантами начались столкновения, милиция применяет дубинки, в окрестностях Кабмина слышны выстрелы. Как сообщается в соцсетях, милиция применила газ.