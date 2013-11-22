Эксперт: Янукович пытается заставить ЕС подписать Ассоциацию на своих условиях

Так считает эксперт Института Горшенина Владимир Застава.

«Эти условия – получение от ЕС финансовой помощи для поддержания экономики Украины и вынесение за скобки решения вопроса по Тимошенко», - уточнил эксперт.

По его словам, договоренности с Россией на данный момент, похоже, не достигнуты: «Президент Украины пошел ва-банк. В пользу этой версии свидетельствует то, что Виктор Янукович и провластные политики посылают месседжи Европе о приверженности курсу евроинтеграции, показывая сохранение шансов на подписание Договора об ассоциации», пишет lb.ua.

В качестве примера Владимир Застава привел заявление о нелегитимности решения Кабинета министров и возможном проведении заседания СНБО, где будет принято другое решение.

«Но следует отметить, что вследствие последних маневров украинской власти, позиция европейских политиков стала намного жестче», - отметил эксперт. Теперь возвращение переговоров в прежнее русло и подписание ассоциации в Вильнюсе уже вряд ли возможно, резюмировал Застава.