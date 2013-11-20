Кокс и Квасьневский присутствуют на заседании рабочей группы по "законопроекту Тимошенко"
14:28, 20 ноября 2013Политика
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На заседание парламентской рабочей группы по подготовке законопроекта о лечении заключенных за рубежом прибыли руководители миссии Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский.
Пэт Кокс и Александр Квасневский
Как передает корреспондент УНИАН, заседание началось с опозданием - в 14.12 (должно было начаться в 14.00 - УНИАН), поскольку пленарное заседание Верховной Рады продолжалось до 14.00.
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Как сообщил председатель рабочей группы Геннадий Васильев, в данное время на заседание не явились члены фракций “Свобода”, “УДАР” и КПУ. При этом прозвучало сообщение, что эти депутаты задержались на заседании парламента, но прибудут на заседание рабочей группы.
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