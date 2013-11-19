Яценюк: Оппозиция согласна на "концепцию Партии регионов"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания парламента.

Он обратился к членам рабочей группы по подготовке соответствующих законопроектов от Партии регионов и заметил, что оппозиция идет на все необходимые компромиссы.

«Редакция закона, которая подготовлена членами рабочей группы от оппозиции, целиком и полностью отвечает той концепции, которую Партия регионов выразила. Мы готовы голосовать за законопроект, отвечающий концепции Партии регионов», - сказал Яценюк.

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Он призвал в четверг проголосовать за законопроект о лечения осужденных в целом.

Яценюк также подчеркнул, что оппозиция отзывает все свои поправки, кроме 10, которые определены Венецианской комиссией по законопроекту о прокуратуре.

Что касается законопроекта о выборах, то он отметил, что «мы соглашаемся с решением комитета и готовы голосовать за то решение комитета, которое было вчера принято, и проголосовать за закон о прокуратуре и за закон о выборах народных депутатов во втором чтении и в целом».

«Мы считаем, что законопроекты, которые должны быть проголосованы в четверг, это три базовых закона: прокуратура, выборы и лечение за рубежом», - сказал Яценюк.