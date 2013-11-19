Рада 21 ноября одними из первых рассмотрит законопроекты по Тимошенко - Рыбак
12:43, 19 ноября 2013Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак сообщил, что парламент в четверг, 21 ноября, будет рассматривать евроинтеграционные законопроекты, в том числе и о решении «вопроса экс-премьер-министра Юлии Тимошенко».
Рыбак говорит, что руководители фракций договорились
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак сообщил после перерыва в работе парламента и консультаций с лидерами фракций.
Он отметил, что такая договоренность была достигнута на консультациях с руководителями фракций.
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Рыбак подчеркнул, что среди этих законопроектов будут 4 законопроекта о лечении заключенных за границей, в частности Тимошенко, которые должны были рассматриваться на сегодняшнем заседании.
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