Главное за день: обзор топ-новостей

Сноуден мог передать СМИ до 200 тысяч секретных документов

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден мог передать средствам массовой информации до 200 тысяч секретных документов американских спецслужб. Об этом сообщил глава Агентства национальной безопасности (АНБ) США генерала Кит Александер.

Пилипишин нарушил свое обещание и отправился на выборы

Виктор Пилипишин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом в народные депутаты на повторных выборах 15 декабря в 223-м округе. Как известно, Пилипишина судят за решения, принятые им на посту главы Шевченковской райадминистрации Киева. Ранее экс-кандидат в депутаты по 223 округу на выборах 2012 года заявил, что пойдет на перевыборы только после решения суда.

Яценюку и семье Луценко не разрешили встретиться с Тимошенко

Лидеров оппозиции Арсения Яценюка, Ирину и Юрия Луценко не пустили в больницу к экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко. К ним вышла женщина в белом халате и сказала, что у Тимошенко ОРВИ и поэтому она не рекомендует проводить эту встречу, сообщили в "Батькивщине". В ГПТС рассказали, что экс-премьер заболела и свидания отменены, чтобы избежать ухудшения состояния ее здоровья. Для того, чтобы разобраться в ситуации, депутаты вызвали наряд милиции. Вместе с тем дочь Тимошенко назвала ложью заявление ГПС о простуде экс-премьер-министра, из-за которой она якобы не может встретиться со своими политическими соратниками, а защитник Тимошенко Сергей Власенко заявил, что тюремщики юридически не имели права отменять эту встречу.

В Украине обнаружили около 3500 преступлений, связанных с торговлей людьми

В Украине за 15 лет выявлено 3,5 тыс. преступлений, связанных с торговлей людьми, сообщил начальник управления ГПУ Антон Столетний.

МОК объявил 6 городов - претендентов на проведение Олимпиады-2022

Международный олимпийский комитет обнародовал список из шести городов, претендующих на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года. В конкурсе за право стать хозяином зимних Олимпийских игр примут участие Алматы (Казахстан), Пекин (Китай), Краков (Польша), Львов (Украина), Осло (Норвегия) и Стокгольм (Швеция).

Вице-президент Европарламента оценивает шансы на подписание ассоциации в 51%

Вице-президент Европарламента Яцек Протасевич оценивает в 51% шансы на подписание Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе. "Я верю, потому что есть человеком веры и стараюсь смотреть оптимистично, но также потому, что вчера было совместное заседание депутатов Европарламента и Верховной Рады Украины, на котором даже из уст представителей Партии регионов звучали оптимистичные (прогнозы)", - сказал Протасевич, который является представителем польской партии власти "Гражданская платформа".

Нафтогаз возобновил закупку газа в России - Газпром

НАК "Нафтогаз Украины" прекратил отбор газа из подземных хранилищ и возобновил закупку российского газа. Об этом заявил журналистам председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер. Позже в "Нафтогазе" подтвердили эту информацию. Напомним, ранее министр Ставицкий заявил, что Украина до конца года может не покупать российский газ "благодаря Богу и теплой погоде".

В Украине ожидается рекордный урожай - Азаров

Урожай зерновых в текущем году превысит 61 млн тонн и станет рекордным за все годы, заявил Азаров. "Хотя еще не полностью завершены осенне-полевые работы, нам нужно убрать еще около 700 тыс. га зерновых, уже совершенно очевидно, что мы завершим этот год с рекордным за все годы урожаем. Он будет больше 61 млн тонн", - написал премьер в Фейсбук.

Румыния ограничила ввоз товаров украинцам

С 1 по 15 ноября этого года проводится эксперимент, по которому каждый гражданин письменно декларирует товар, перемещаемый на территории Румынии. Сотрудники таможенной службы Румынии осуществляют проверку и внесение информации в специальные базы данных. А с 15 ноября соответствующее нововведение вводится во всех пунктах пропуска на украинско-румынской границе.

Страны ТС могут самостоятельно вводить пошлины в торговле с Украиной - источник

Высший Евразийский экономический совет на уровне президентов стран Таможенного союза принял решение, которое дает право каждому из членов ТС (Россия, Беларусь, Казахстан) самостоятельно принимать решение о введении защитных мер в отношении Украины, в том числе и в виде пошлин, если ее участие в зоне свободной торговли с Европейским Союзом будет наносить ущерб промышленности этой страны, сообщил источник, знакомый с результатами последнего заседания Высшего Экономсовета.