Румыния ограничила ввоз товаров украинцами

Соответствующее решение закреплено Указом национального агентства налогов Румынии от 29.10.2013 № 3387 «Инструкции по управлению информации относительно определенной категории товаров, ввезенных в Румынию путешественниками в их личном багаже», сообщается на сайте Мининфрастуктуры.

Согласно этому Указу в пункте пропуска «Сигету Мармацией» (Румыния ) с 1 до 15 ноября этого года проводится эксперимент, по которому каждый гражданин письменно декларирует товар, который перемещает по территории Румынии. А сотрудники таможенной службы Румынии осуществляют проверку и внесение информации в специальных баз данных.

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А с 15 ноября соответствующее нововведение вводится во всех пунктах пропуска на украинско-румынской границе. Учитывая это, возможно возникновение очередей транспортных средств в пунктах пропуска Мукачевского и Черновицкого пограничных отрядов из-за увеличения времени оформления румынской стороной.

С целью эффективного воздействия на возможную ситуацию Госпогранслужбой в регионах образованы ситуативные группы, инициированы и проведены погранично-представительные встречи на уровне Помощников пограничных представителей Сторон с участием представителей таможенных органов Украины и Румынии по вопросам обеспечения функционирования пунктов пропуска, а также уточнен порядок взаимодействия с контрольными органами в пунктах пропуска через государственную границу.

Мининфраструктуры рекомендует международным автомобильным перевозчикам учитывать указанную информацию при планировании перевозок в Румынии.