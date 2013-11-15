Оппозиционеры, которых не пускают к Тимошенко, вызвали наряд милиции

Лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Ирина и Юрий Луценко, которых не пускают к экс-премьер-министру Юлии Тимошенко, вызвали милицию.

Как передает корреспондент УНИАН, оппозиционеры, с которыми также находится народный депутат Арсен Аваков, уже около 1,5 часа стоят на 9-м этаже ЦКБ «Укрзализныци» перед входом в блок, в котором находится Тимошенко.

В частности, депутаты подчеркнули, что согласно закону они имеют право беспрепятственно попасть в любое заведение, чтобы проверить условия содержания заключенных. В то же время правоохранители не пропускают депутатов в блок. Один мужчина не в форме проводит видеосъемку. Депутаты отметили, что неизвестный не имеет права проводить съемку, поскольку он не представляется, а значит, не является служебным лицом и не является журналистом.

Для того чтобы разобраться в сложившейся ситуации, депутаты вызвали наряд милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром ГПтС заявила, что посещение Тимошенко в харьковской больнице ограниченно в связи с болезнью экс-премьера.

По теме: Посещение Тимошенко ограничено в связи с ее болезнью - тюремщики

Впоследствии начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков заявил, что запланированная на сегодня встреча Тимошенко с Арсением Яценюком, Юрием Луценко и Ириной Луценко не состоится в связи с болезнью заключенной.

«По состоянию здоровья и в соответствии с рекомендациями лечащего врача данное свидание провести невозможно для ее же здоровья”, - сказал Колпащиков.

В то же время дочка Тимошенко назвала неправдой заявление ГПтС о простуде экс-премьер-министра, из-за которой она якобы не может встретиться со своими политическими соратниками.

«Вчера я была у мамы целый день и вышла из харьковской больницы в 20.00. Никаких признаков острого респираторного заболевания у мамы на то время не было», - сказала Евгения Тимошенко.

Соратники Тимошенко настаивают на встрече с ней, чтобы убедиться, что информация пенитенциарной службы о болезни экс-премьер-министра соответствует действительности.