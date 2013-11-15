Власенко говорит, что тюремщики не имели права отменять встречи Тимошенко

Защитник экс-премьер-министра Украины Сергей Власенко заявляет о незаконности действий Государственной пенитенциарной службы, которая якобы из-за острого респираторного заболевания Юлии Тимошенко отменила ее сегодняшние встречи с соратниками, а также с евродепутатом, вице-президентом Европейской народной партии Яцеком Cариушем-Вольськи.

"Право на ограничение свиданий не имеет никто. Единственное ограничение – это месяц с момента предыдущей встречи. Месяц уже давно прошел, и поэтому никакая администрация, никакие медики не могут запретить Юлии Тимошенко встречу, если она хочет ее провести", - сказал Власенко, сообщается на сайте Тимошенко.

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При этом защитник сослался на статью 110 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, согласно которой осужденные имеют право на свидания: краткосрочные продолжительностью до четырех часов и длительные (для встречи с близкими родственниками) - до трех суток.

Как сообщалось, Государственная пенитенциарная служба сегодня, 15 ноября, отменила встречи Тимошенко с ее политическими соратниками, а также с вице-президентом ЕНП.

«В связи с тем, что осужденная Ю.В. Тимошенко болеет острой респираторной вирусной инфекцией и с целью предупреждения возможных осложнений состояния здоровья, ее посещения на данное время ограничены до ее выздоровления», - заявили в ГПтС .

Начальник Качановской исправительной колонии Игорь Колпащиков позже сказал, что встречи Тимошенко отменены, чтобы сохранить ее здоровье.

В то же время дочь Тимошенко назвала ложным заявление ГПтС о простуде экс-премьер-министра, из-за которой она якобы не может встретиться со своими политическими соратниками.

«Вчера я была у мамы целый день и вышла из харьковской больницы в 20.00. Никакого признака острого респираторного заболевания у мамы в то время не было», - сказала Евгения Тимошенко.