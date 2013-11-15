Нафтогаз возобновил закупки газа в России - Газпром

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава российского газового монополиста "Газпром" Алексей Миллер сообщил журналистам в Москве.

«НАК «Нафтогаз Украины» прекратила отбор газа из подземных хранилищ и возобновила закупку российского газа в соответствии с действующим контрактом», - заявил Миллер.

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Как сообщал УНИАН, 13 ноября министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что «Нафтогаз» до конца текущего года может не осуществлять закупки газа у «Газпрома», так как на сегодняшний день потребности в газе существенно сократились, в том числе из-за теплой погоды.

По словам Ставицкого, НАК «Нафтогаз Украины» в первой декаде ноября не проводил закупку газа у российского «Газпрома». «У нас полное хранилище газа, поэтому нет сейчас потребности увеличивать объемы закупки в России», - сказал Ставицкий.

В то же время Ставицкий заявил, что приостановка закупки газа Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» у российского монополиста «Газпрома» никак не скажется на транзите российского газа в Европу через территорию Украины.

«Абсолютно никак не скажется. Мы себя абсолютно комфортно чувствуем…», - сказал Ставицкий.

В то же время, 14 ноября, начальник департамента "Газпрома" Павел Одеров заявил, что Украина, после прекращения в ноябре отбора газа в России, может использовать для поставок на внутренний рынок газ из подземных хранилищ (ПХГ), что негативно отразится в последующем на транзите в Европу.

Сегодня, 15 ноября, премьер-министр России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с украинским коллегой Николаем Азаровым обратил внимание на необходимость исполнения Киевом обязательств по закачке газа в подземные газовые хранилища для исполнения международных контрактов.

"В ходе разговора российский премьер обратил внимание украинцев на необходимость исполнения украинской стороной обязательств по закачке газа в ПГХ в объемах, достаточных для осуществления международных контрактов", - сообщает пресс-служба правительства России.