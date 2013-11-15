Сноуден мог передать СМИ до 200 тысяч секретных документов
Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден мог передать средствам массовой информации до 200 тысяч секретных документов американских спецслужб.
Об этом сообщил глава Агентства национальной безопасности (АНБ) США генерала Кит Александер, передает РИА Новости.
"Сноуден передал журналистам от 50 до 200 тысяч документов. Они продолжают публиковаться", — заявил глава ведомства.
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Ранее газета Washington Post сообщала, что Сноуден располагает примерно 30 тысячами документов, но не все из них передал в распоряжение журналистов.
Агентство со ссылкой на источники в британском правительстве также отмечает, что среди материалов, попавших к Сноудену, не менее 58 тысяч секретных документов британского Центра правительственной связи, который сотрудничал с АНБ.
Для сравнения от американского военного Брэдли Мэннинга сайт WikiLeaks получил около 400 тысяч документов Пентагона, касающихся войны в Ираке, 250 тысяч депеш госдепартамента и несколько десятков тысяч материалов об операциях в Афганистане. Однако эти документы не имели уровня секретности, сопоставимого с утечкой, которую осуществил Сноуден.
Сноуден в 2013 году распространил информацию о программах слежки американских спецслужб, в США его обвиняют в незаконном разглашении секретных сведений. Он прибыл в Россию в июне этого года транзитом из Гонконга, но задержался в московском аэропорту "Шереметьево". Первого августа Сноудену было предоставлено убежище в России сроком на год, а с ноября он получил работу по поддержке крупного российского сайта.