Пилипишин нарушил свое обещание и подался на выборы

Виктор Пилипишин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом в народные депутаты на повторных выборах 15 декабря в 223-м округе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

“Он подал документы вчера поздно вечером”, - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ЦИК в прошлом году сочла невозможным установление достоверных результатов голосования на парламентских выборах в 223-м округе.

В этом округе осенью 2012 году за победу боролись представитель ВО «Свобода» Юрий Левченко и экс-глава Шевченковского района Киева Виктор Пилипишин.

Левченко заявлял, что, согласно первичным протоколам УИК, он опережал своего соперника Пилипишина более чем на 900 голосов.

Однако во время пересчета голосов оказалось, что бюллетени за Левченко были испорчены, признаны недействительными, и таким образом Пилипишин опередил соперника. На сайте ЦИК именно Пилипишин был объявлен победителем.

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Повторные выборы в ВР в округе №223 назначены на 15 декабря 2013 года.

По состоянию на 13 ноября ЦИК уже зарегистрировал 177 кандидатов в народные депутаты на повторных выборах 15 декабря. Из них в 223-м избирательном округе - 65.

14 ноября закончился определенный законом срок, когда можно подавать документы для регистрации кандидатом в народные депутаты в пяти одномандатных округах.

Справка. Как известно, Пилипишина судят за решение, принятые им на посту главы Шевченковской райадминистрации Киева.

Он обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, которые причинили убытки общине на сумму свыше 15 миллионов гривен, а именно - в незаконных действиях по отчуждению недвижимого имущества.

Ранее экс-кандидат в депутаты по 223 округу на выборах 2012 года заявил, что пойдет на перевыборы только после решения суда.

"Я официально заявляю, что не воспользуюсь своим правом быть избранным 15 декабря, если не получу подходящее решение суда. Осталось несколько дней", - писал тогда Пилипишин.

Между тем, решения суда до сих пор нет, а следующее заседание должно состояться сегодня в 14:30.