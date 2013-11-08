ЦИК отказал в регистрации 21 кандидату в народные депутаты

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГО «ОПОРА», в частности в 223 округе отказано в регистрации 7 кандидатам, в 94 и 197 – по 6 в каждом, в 132 и 194 округах – по одному.

Среди причин отказа в регистрации кандидатом в народные депутаты являются непредоставлением согласия на предание огласке биографических сведений, отсутствие обязательства в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую с мандатом народного депутата, отсутствие автобиографии в электронном виде, несоответствие дать представление заявления о регистрации кандидатом с датированием заявления, отсутствие документа о внесении денежного залога, отсутствия контактного номеру телефона, отсутствие сведений о партийной принадлежности, отсутствие информации об общественной работе (в том числе на выборных должностях), отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, после парламентских выборов 2012 года Центризбирком принял постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах 28 октября в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область) №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

5 сентября этого года Верховная Рада назначила на 15 декабря повторные выборы в пяти проблемных округах.

ЦИК объявил о начале с 16 октября избирательного процесса по повторным выборам в парламент в пяти округах.