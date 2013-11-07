Подготовка к выборам в пяти округах началась без нарушений - ОПОРА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданской сети ОПОРА, старт избирательного процесса в пяти округах состоялся в спокойной атмосфере, и не спровоцировал серьезных конфликтов между кандидатами. В отчетный период наблюдателями ОПОРЫ не зафиксировано нарушений избирательного законодательства, которые потенциально могут повлиять на итоги голосования.

В организации считают, что причиной достаточно вялой избирательной кампании является то, что процесс регистрации кандидатов будет длиться до 19 ноября, соответственно, не все потенциальные кандидаты официально начали публичную борьбу за мандат. Кроме того, до конца не разглашенным остается перечень кандидатов, в частности провластных. В то же время, зафиксированы отдельные негативные проявления, которые нуждаются в адекватной реакции со стороны субъектов избирательного процесса, руководства государства и правоохранительных органов.

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Речь идет о подкупе избирателей и применении административного ресурса на выборах. В частности, кандидат от ВО «Свобода» Юрий Левченко (ОИО №223) подал в Генеральную прокуратуру Украины заявление о совершении его оппонентом Виктором Пилипишиным подкупа избирателей. Истец приобщил к заявлению 2 видео, где гражданам предлагаются деньги в случае голосования за Пилипишина. В то же время, обвиненный еще не подавал документов в ЦИК и не является кандидатом в народные депутаты.

В 94-м округе председатель Киевской ОГА Анатолий Присяжнюк, председатель Васильковской РГА Александр Комах, городской председатель Василькова Владимир Сабадаш вместе с потенциальным кандидатом Русланом Бадаевым вручали в Василькове реанимобили для подстанции Киевского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Позже в СМИ Присяжнюк благодарил Бадаева как мецената «за содействие в приобретении реанимобилей. А стоят они совсем не дешево – 670 тысяч гривень каждый».

Проявлением недобросовестных методов предвыборной борьбы является регистрация кандидатами в народные депутаты Украины так называемых клонов известных политиков. Так в 94-м округе в Киевской области зафиксировано 5 двойников-однофамильцев (по два Власенко, Семерака, Кармазина и Романюка).

Остается актуальной и проблема чрезмерного влияния так называемых технических партий и кандидатов на формирование и деятельность окружных избирательных комиссий. ОИК на повторных выборах претерпели значительные ротации персонального состава, что создает риски для надлежащей организации их работы. Также, в соответствии со статистическим анализом ОПОРЫ, стало известно, что 13% членов ОИК на момент создания избирательных комиссий уже работали на этих должностях в 2012 году и в этих же округах.

При проведении повторных выборов депутатов кандидаты не подают в ЦИК декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. Это объективно сужает возможности граждан формировать свое волеизъявление на основании полной информации о кандидатах в народные депутаты Украины. Кроме этого, не обеспечивается прозрачность финансовой деятельности лиц, которые баллотируются в народные депутаты Украины.

Как сообщал УНИАН, после парламентских выборов 2012 года Центризбирком принял постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах 28 октября в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область) №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

5 сентября этого года Верховная Рада назначила на 15 декабря повторные выборы в пяти проблемных округах.

ЦИК объявил о начале с 16 октября избирательного процесса по повторным выборам в парламент в пяти округах.