ВР утвердила повестку дня на текущую неделю
13:14, 05 ноября 2013Политика
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Верховная Рада Украины утвердила повестку дня на текущую неделю.
Депутаты со второй попытки утвердили повестку дня
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 366 из 417 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
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Как известно, в частности, в четверг первым вопросом предусматривается рассмотрение четырех законопроектов, которые касаются лечения заключенных за рубежом, в том числе - экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
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