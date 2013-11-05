ВР утвердила повестку дня на текущую неделю

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 366 из 417 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Как известно, в частности, в четверг первым вопросом предусматривается рассмотрение четырех законопроектов, которые касаются лечения заключенных за рубежом, в том числе - экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.