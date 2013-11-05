Законопроекты по лечению Тимошенко будут рассматривать в четверг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании парламента председатель Верховной Рады Владимир Рыбак.

Он отметил, что такие договоренности были достигнуты во время консультаций лидеров фракций.

По его словам, в среду профильный комитет парламента рассмотрит эти четыре законопроекта, а в четверг они будут вынесены первым вопросом на рассмотрение парламента.

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Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в ВР зарегистрировано 4 законопроекта, открывающие возможности для лечения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко за границей.

Это, в частности, законопроект, внесенный лидерами оппозиционных фракций Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком, а также законопроекты, внесенные внефракционными депутатами Анжеликой Лабунской, Сергеем Мищенко и Владимиром Купчаком.

Миссия Европарламента Кокса-Квасневского считает, что необходимый консенсус по поводу лечения осужденных лиц за границей нужно искать на основе законопроекта народного депутата Лабунской.

1 ноября Тимошенко призвала оппозицию поддержать законопроект Лабунской, а проект лидеров трех оппозиционных фракций отозвать из ВР.