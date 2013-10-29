Рыбак считает, что оппозиционный законопроект о Тимошенко не пройдет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал на расширенном заседании координационно-консультативного совета по вопросам местного самоуправления.

По словам Рыбака, на сегодняшний день в парламенте зарегистрировано два законопроекта, касающиеся лечения людей, которые отбывают наказание, за рубежом, если они тяжело болеют и не имеют возможности лечиться в Украине.

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По его словам, на будущей неделе парламент рассмотрит эти законопроекты, и “по Тимошенко можем принять решение”.

“Такой закон может быть принят”, - отметил Рыбак.

В то же время он сказал, что в Верховной Раде также есть законопроект, внесенный лидерами трех оппозиционных фракций, - “Батькивщина”, “УДАР” и “Свобода” - об амнистии Тимошенко.

“Я не вижу, чтобы Верховная Рада приняла такое решение”, - отметил Рыбак.