Кокс надеется на решение дела Тимошенко до саммита в Вильнюсе

Об этом он сказал во время выступления на панели «Парламентская дипломатия – Европейский Парламент-Украина» в рамках Конференции комитетов парламентов государств-членов ЕС по делам сообщества и европейским делам (COSAC) в Вильнюсе (Литва), сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Я надеюсь, что до саммита в Вильнюсе мы найдем путь решения дела бывшего премьер-министра Украины, который будет взаимоприемлемым. Это означает освобождение Юлии Тимошенко и возможность для нее получить лечение за рубежом», - подчеркнул Кокс.

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В свою очередь заместитель председателя партии «Батькивщина», председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции Григорий Немыря, который принимал участие в заседании COSAC, отметил, что «большинство фракций нашего парламента поддерживают евроинтеграционный курс нашего государства, включая подписание Соглашения об ассоциации с ЕС».

«Критерии Совета ЕС известны и четки и я надеюсь, что уже в ближайшее время будет достигнут прогресс в решении вопроса политически мотивированного преследования», сказал Немыря.

В панели «Парламентская дипломатия – Европейский Парламент-Украина» приняли участие 15 депутатов – членов национальных парламентов стран ЕС.

«Мы все хотим, чтобы саммит «Восточного партнерства» в Вильнюсе был успешным и Соглашение об ассоциации было подписано. Но Украина должна знать, что мы не сможем двигаться вперед к этой цели за счет наших ценностей», - сказал председатель Комитета по вопросам Европейского Союза Палаты лордов Великобритании Лорд Тимоти Босвелл.

***Конференция комитетов парламентов государств-членов ЕС по делам сообщества и европейским делам (COSAC), которая была основана в 1989 году, проходит дважды в год в столице страны, которая на то время председательствует в ЕС. В ней принимают участие по шесть представителей от каждого национального парламента государств ЕС и по три наблюдателя от государств-кандидатов на членство в ЕС.