Кличко заявил о намерении баллотироваться в Президенты Украины

Об этом он заявил во время встречи с президентом Всемирного боксерского совета (WBC) Хосе Сулейманом в Мехико, сообщает официальный сайт WBC.

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Кличко сказал, что и в дальнейшем хочет принимать участие в политике и баллотироваться на должность Президента Украины на выборах в 2015 году.

При этом он отметил, что бокс в значительной мере помог ему подготовиться к нынешней жизни благодаря стратегии, работе, дисциплине, честности и трудовой этике, которые необходимы, чтобы быть успешным.

Также Кличко подчеркнул, что намного важнее президентства для него улучшение жизни украинцев, повышение эффективности экономики, увеличение количества рабочих мест и т.п.