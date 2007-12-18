В ПР рассказали, что государственная машина осталась без бензина

Член парламентской фракции ПР Михаил Чечетов в интервью журналистам заявил, что его политическая сила комфортно себя чувствует как в оппозиции, так и во власти, сообщает сайт Партии регионов.

Нардеп подчеркнул, что оппозиция предоставит возможность демкоалиции «голосовать только живыми людьми». По мнению депутата-регионала, у коалиции «не будет ресурсов для голосования». «Правительство, которое не имеет электоральной поддержки депутатских мандатов непосредственно в зале, будет неспособно провести решение», - добавил Чечетов. Он уверен, что власть, которую представляет демкоалиция, недееспособна.

Обращаясь к представителям СМИ, он также отметил: «Вы сели в прекрасную машину, вы прекрасно ее водите, но в ней нет бензина, и как бы вы пытались поехать, вы не едете. То же самое и здесь. Для того, чтобы государственная машина ехала, должно быть железных 226 голосов, которые будут голосовать, а их нет, поэтому государственная машина будет просто стоять на месте и буксовать».