В Европе обрадовались назначению Тимошенко

Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО- ВАЛЬДНЕР довольна назначением Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины и надеется на быстрое формирование правительства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила сегодня украинским журналистам.

«Я рада, что Украина сейчас имеет правительство, и надеюсь, что другие министры будут назначены скоро и мы сможем снова начать работу с Украиной», - сказала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Комиссар заметила, что в Украине прооизошли честные и свободные выборы, а с другой стороны, она выразила надежду, что правительство будет работоспособным.

Она также отдельно выразила удовлетворение самим фактом назначения нового премьер-министра, а не тем, кто конкретно был назначен, поскольку это, по словам Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, является внутренним делом Украины.