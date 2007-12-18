Гриценко не примет от Ющенко никакого кадрового предложения

Народный депутат, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что не примет от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО ни одного кадрового предложения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По словам А.ГРИЦЕНКО, на данный момент ему не поступало никаких кадровых предложений. «Но если они даже поступят от Президента Украины, я их отклоню», - подчеркнул он.

В то же время депутат заметил, что у него нет конфликта с главой государства.

«Есть конфликт Президента Украины с ним же самим по объявленным принципам», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что «не отошел от принципов трех П – порядочность, патриотизм, профессионализм», добавив: «Не я от этих принципов отошел».