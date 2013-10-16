Мы не будем рисковать и давать шанс правосудию - Аваков о Романюке
Кандидат в народные депутаты в 94-м одномандатном округе на повторных выборах 15 декабря Виктор Романюк свою избирательную кампанию будет вести из Италии
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от “Батькивщины” Арсен Аваков.
На уточнение, должен ли Романюк сам подавать в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом, Аваков отметил, что их будет подавать специальный уполномоченный партии, которым избран народный депутат Руслан Князевич.
“Сейчас оформят документы, сегодня-завтра, и после этого мы будем иметь результат. Для этой процедуры не нужна личная подача”, - объяснил Аваков.
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“До победы он (Романюк - УНИАН) будет работать через средства телекоммуникаций. Мы не будем рисковать и давать шанс украинскому правосудию нынешнему свершиться”, - сказал Аваков.
Также он добавил, что депутаты активно будут помогать кандидатам в проблемных округах - Романюку и Аркадию Корнацкому, а “Булатецкий сам справится с Даценко”.
Как сообщал УНИАН, съезд партии «Батькивщина» утвердил кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах на повторных выборах в Верховную Раду 15 декабря. Делегаты съезда проголосовали за то, чтобы выдвинуть: в 94-м округе – Романюка, в 132-м округе – Корнацкого, в 194-м округе – Николая Булатецкого, в 197-м округе – Леонида Даценко.