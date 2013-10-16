Мы не будем рисковать и давать шанс правосудию - Аваков о Романюке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат от “Батькивщины” Арсен Аваков.

На уточнение, должен ли Романюк сам подавать в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом, Аваков отметил, что их будет подавать специальный уполномоченный партии, которым избран народный депутат Руслан Князевич.

“Сейчас оформят документы, сегодня-завтра, и после этого мы будем иметь результат. Для этой процедуры не нужна личная подача”, - объяснил Аваков.

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“До победы он (Романюк - УНИАН) будет работать через средства телекоммуникаций. Мы не будем рисковать и давать шанс украинскому правосудию нынешнему свершиться”, - сказал Аваков.

Также он добавил, что депутаты активно будут помогать кандидатам в проблемных округах - Романюку и Аркадию Корнацкому, а “Булатецкий сам справится с Даценко”.

Как сообщал УНИАН, съезд партии «Батькивщина» утвердил кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах на повторных выборах в Верховную Раду 15 декабря. Делегаты съезда проголосовали за то, чтобы выдвинуть: в 94-м округе – Романюка, в 132-м округе – Корнацкого, в 194-м округе – Николая Булатецкого, в 197-м округе – Леонида Даценко.