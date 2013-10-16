Батькивщина выдвинула в депутаты Корнацкого и Романюка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», делегаты съезда проголосовали за то, чтобы выдвинуть: в 94-ом избирательном округе – Виктора Романюка, в 132-ом избирательном округе – Аркадия Корнацкого, в 194-ом избирательном округе – Николая Булатецкого, в 197-ом избирательном округе – Леонида Даценко.

Кроме того, съезд поддержал выдвижение партией «Свобода» Юрия Левченко в 223-ом округе.

Именно эти пятеро кандидатов принимали участие в парламентских выборах 2012 года в этих округах, однако, ЦИК не смогла установить официальные результаты выборов в этих округах.

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Три оппозиционных парламентских партии договорились о повторном выдвижении их кандидатур в качестве единых кандидатов от оппозиции на каждом округе.

Как сообщал УНИАН, после парламентских выборов 2012 года ЦИК приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты выборов в округах № 94, 132, 194, 197 и 223 в связи с многочисленными нарушениями, допущенными в ходе голосования и подсчета голосов.

От оппозиции в мажоритарном округе №132 (Первомайск, Николаевская область) баллотировался Корнацкий (ВО “Батькивщина”), в округе №194 (Черкассы) – Булатецкий (ВО “Батькивщина”), №197 (Канев, Черкасская область) – Даценко (ВО “Батькивщина”), № 94 (Обухов, Киевская область) – Романюк (ВО “Батькивщина”), № 223 (Киев) - Левченко (ВО “Свобода”).

5 сентября этого года Верховная Рада на 15 декабря назначила повторные выборы в пяти проблемных округах.

Согласно Календарному плану организационных мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов, сегодня, 16 октября, начался избирательный процесс, а с ним и выдвижение кандидатов в народные депутаты.