Герман рассказала о «подарке от Святого Николая»

Печерский районный суд города Киева сегодня обязал газету «Вечерние вести» извиниться перед народным депутатом Анной ГЕРМАН (фракция Партии регионов) за клеветническую статью, в которой утверждалось, что она получила квартиру как народный депутат и как советник премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в ВР сообщила сама А.ГЕРМАН.

«Мне Святой Николай уже принес подарок. Сегодня суд признал клеветнической статью, опубликованную в газете «Вечерние вести», и обязал редакцию опубликовать опровержение, принести извинения и выплатить моральную компенсацию», - сказала А.ГЕРМАН.

Народный депутат не уточнила размер компенсации, заявленной в ее иске. «Это чисто символический размер», - добавила она.

Справка УНИАН. Иск «О защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещения морального ущерба» А.ГЕРМАН подала в связи с публикацией в газете «Вечерние Вести» статьи «Как я стал жертвой демагогов» (от 22 мая 2007 года №077 (1776)).

А.ГЕРМАН заявляла, что основанием для ее иска к шеф-редактору Игорю ТКАЛЕНКО стали его утверждения, что депутат получила квартиру за государственный счет. В то же время, А.ГЕРМАН настаивает, что, став депутатом, она отказалась от всех льгот народного депутата, в том числе и от квартиры.