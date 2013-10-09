Украина может обойтись и без денег МВФ - экономист

Такое мнение высказал заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило в эфире Первого делового канала.

"За последние 1,5 года, когда мы не получали кредитов, но обеспечили выплаты по внешним долгам, Украина продемонстрировала, что не требует очень кредитования от Международного валютного фонда. У Украины есть возможность привлечения средств из других источников", - цитирует Жалило Gazeta.ua.

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По его словам, аргумент, что средства МВФ являются дешевыми, нивелируется тем, что их предоставление сопровождается значительными политическими условиями.

"Думаю, соблюдение этих условий пока вряд ли возможно, по крайней мере, до завершения президентских выборов. Поэтому мой прогноз относительно продолжения кредитования достаточно скептичен. Не убежден, что это то, ради чего нам надо переориентировать политику и бросать все другие цели", - сказал Жалило.

Напомним, президент Виктор Янукович с оптимизмом смотрит на возможность украинского правительства добиться в 2013 году соглашения с МВФ о предоставлении Украине кредита в размере $14,3 млрд.