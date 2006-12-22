Янукович хочет играть с RosUkrEnergo и Газпромом по правилам

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил разработать и подписать Меморандум по урегулированию принципов формульного подхода к определению цены на газ и о взаимных гарантиях между правительством Украины, ОАО "Газпромом" и компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, соответствующее поручение премьер сделал по итогам сегодняшней встречи с энергетическим блоком правительства, представителями ОАО «Газпром», а также компании RosUkrEnergo AG.

Во время встречи премьер-министр подчеркнул, что правила игры на газовом рынке должны быть понятными для всех участников рынка, а контрактная база газовых соглашений прозрачной как для Украины, так и для международного экономического сообщества.

В. ЯНУКОВИЧ отметил, что проблема газоснабжения являлась проблемой предыдущих правительств, и только нынешнему составу Кабмина удалось добиться прогресса в газовых переговорах с российской стороной.

"Я рассчитываю, что и сегодня мы предпримем важный шаг в обеспечении стабильности, прогнозируемости и прозрачности в сфере энергетического сотрудничества", - отметил премьер.

В ходе встречи была проведена презентация инвестиционного плана и плана развития компании RosUkrEnergo.

Во встрече с премьер-министром участвовали исполнительный директор RosUkrEnergo - член правления ОАО "Газпром" Константин ЧУЙЧЕНКО, совладелец компании RosUkrEnergo AG Дмитрий ФИРТАШ, представитель менеджмента RosUkrEnergo AG Олег ПАЛЬЧИКОВ, с украинской стороны - вице-премьер по вопросам ТЭК Андрей КЛЮЕВ, председатель правления ЗАО "УкрГаз-Энерго" Игорь ВОРОНИН, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Владимир ШЕЛУДЧЕНКО.