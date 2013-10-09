Оппозиция не будет голосовать за еврозакон о гарантиях независимости судей - заявление

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении, подписанном лидерами трех оппозиционных фракций Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком.

В оппозиции отмечают, что под прикрытием евроинтеграционных требований действующая власть и Партия регионов пытаются «прожать» закон, который еще больше усилит авторитарную диктатуру Президента Виктора Януковича и сделает его влияние на судебную систему практически неограниченным.

Лидеры оппозиционных фракций призывают власть сесть за стол переговоров с оппозицией и создать в Верховной Раде временную специальную конституционную комиссию, которая наработает общий и согласованный текст проекта конституционных изменений. Проект, который действительно гарантирует независимость судебной системе и учтет замечания оппозиционных фракций.

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Оппозиция приводит аргументацию, почему, по ее мнению, законопроект нельзя поддерживать. Так, предложенный Виктором Януковичем механизм назначения и освобождения от должности судей, а также перевод судей в другой суд ставит решение отмеченных вопросов в прямую зависимость от решений Президента. Например, этот механизм дает возможность Президенту по желанию сформировать «свой» состав того или иного суда, включая Верховный суд Украины. Особенно, если их «правильно» совместить с новым основанием освобождения судьи от должности – непредоставление судьей согласия на перевод в другой суд в случае ликвидации или реорганизации суда общей юрисдикции, в котором он занимает должность.

Такое распределение полномочий усилит влияние Президента на судебную власть, сделает ее более зависимой, подчеркивается в заявлении.

Также в оппозиции критикуют изменения к статье 122 Основного Закона, которыми предлагается отменить пятилетний срок полномочий генерального прокурора Украины, что фактически приведет к его пожизненному назначению и «безграничному распространению кумовства» в этом ведомстве.

Не соглашается оппозиция и с предложенным в проекте закона принципом формирования и деятельности Высшего совета юстиции, поскольку, по мнению оппозиции, изменения оставят Высший совет юстиции и лиц, которые к него входят по должности, под личным влиянием Президента Украины. «Считаем также неприемлемым включение по должности в Высший совет юстиции представителей прокуратуры», - говорится в заявлении.

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Среди прочего, критикует оппозиция и то, что президентский законопроект вообще не содержит действенных превентивных механизмов, которые бы уменьшали риски распространения коррупции в судебной системе и одновременно создавали условия для объективного и беспристрастного осуществления правосудия.

Концептуальной проблемой предложенных изменений в Конституцию является то, что они являются фрагментарными и касаются лишь нескольких отдельных вопросов судопроизводства, отмечает оппозиция. Предусмотренные проектом изменения предлагаются без других возможных изменений в Конституцию, которые могут быть связаны с обеспечением независимости судей. Ведь независимость судебной власти – это не только вопрос отбора судейских кадров, оснований для освобождения судьи от должности и принципов формирования Высшего совета юстиции.

Проигнорирована также потребность параллельного внесения обстоятельных изменений в профильный закон «О судоустройстве и статусе судей», без чего предложенные конституционные изменения могут лишь еще больше усилить политическую зависимость судей, прежде всего от Президента Украины, подчеркивается в заявлении.

“Оппозиционные фракции «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» в Верховной Раде Украины никогда не проголосуют за предложенную редакцию проекта изменений в Конституцию, поскольку она не имеет ничего общего с обеспечением настоящей независимости судей и европейской интеграцией Украины”, - говорится в заявлении.

Оппозиция приводит свои предложения в законопроект, которые бы, по ее мнению, могли бы значительно улучшить евроинтеграционный законопроект.

“Убеждены, что лишь на базе консенсуса власти и оппозиции изменения к Конституции Украины смогут получить необходимые 300 голосов в Верховной Раде”, - отмечают в оппозиции.

Как известно, в соответствии с Основным законом, для окончательного внесения изменений в Конституцию необходимо 300 голосов народных депутатов за соответствующий законопроект.